Polícia Militar prende suspeitos de homicídio e apreende grande quantidade de drogas

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira, 26, três homens suspeitos de envolvimento em um homicídio na região da represa do Cipó, onde duas vítimas, de 36 e 18 anos, foram encontradas amarradas e com sinais de violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ambas as vítimas não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital.

As investigações foram iniciadas após informações de testemunhas que identificaram os suspeitos, moradores de um condomínio no bairro Itamaraty, que estariam em um veículo Gol preto. Um dos feridos confirmou a identidade de um dos autores durante o atendimento médico.

Com essas informações, a PM cercou um apartamento no bloco 5 do condomínio. Ao entrar no local, encontraram os três suspeitos, além de uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o tráfico.

Entre os itens apreendidos, estavam 03 barras de maconha, 06 buchas de maconha, 01 porção de cocaína, 14 comprimidos de ecstasy, 02 máquinas de cartão, 03 balanças de precisão, 01 punhal, 01 notebook, 08 celulares, 01 sacola com embalagens para dolagem e R$ 3.960,60 em dinheiro.

Os suspeitos, com idades de 18, 21 e 23 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A perícia foi acionada e está realizando os trabalhos no local, enquanto o caso segue em andamento para o registro da ocorrência.

ALCO – 29° BPM