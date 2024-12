Polícia Militar prende suspeitos de roubo a transportadora em Poços de Caldas

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, 04, dois suspeitos de roubar uma transportadora em Poços de Caldas. O crime ocorreu por volta das 4h, na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Parque Primavera, onde um vigilante foi rendido por dois homens encapuzados e armados com revólver e faca.

De acordo com a PM, os criminosos amarraram a vítima e a mantiveram sob ameaça enquanto subtraíam diversos itens da empresa. Eles roubaram um caminhão, uma caminhonete, três motocicletas, 10 pneus e o celular do vigia. Após o crime, os suspeitos amarraram a porta da guarita, impedindo que o vigilante pedisse ajuda.

O roubo só foi descoberto quando outro funcionário chegou ao local por volta das 4h, momento em que a PM foi acionada. Câmeras de segurança do local registraram a ação dos criminosos, o que pode ajudar nas investigações.

Horas depois, os suspeitos foram localizados e presos na zona rural de São João da Boa Vista, onde todo o material roubado foi recuperado.

