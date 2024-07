Polícia Militar prende suspeitos de roubo e recupera bens da vítima em Poços de Caldas

Na noite desta sexta-feira, 05, por volta das 23 horas, a Polícia Militar de Poços de Caldas atendeu a uma ocorrência de roubo na Rua Major Joaquim Bernardes, zona leste da cidade. A vítima, um homem de 68 anos, relatou que estava chegando em sua residência quando foi abordado por um indivíduo de 34 anos. O agressor aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e subtraiu a carteira da vítima, que continha seus cartões pessoais.

A equipe policial analisou as imagens das câmeras de monitoramento, constatando que uma mulher de 29 anos dava cobertura ao autor do roubo. Com base nessas informações, foi realizado um rastreamento na área.

Os suspeitos foram localizados e presos em flagrante. Os cartões da vítima foram recuperados.

ALCO – 29° BPM

