Polícia Militar prende suspeitos em operação contra furtos em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 06, por volta das 17h30min, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma ocorrência de furto, relatando o roubo de um iPad, com localização indicada na Avenida João de Moura Gavião. As autoridades realizaram diligências no local apontado pelo dispositivo, mas o aparelho não foi encontrado.

Durante as buscas, os policiais avistaram um indivíduo, de 39 anos, na Rua Vera Cruz. Ao notar a presença da polícia, o suspeito demonstrou nervosismo e correu para o interior de uma residência. No local, os agentes identificaram uma bicicleta, posteriormente confirmada como sendo furtada em 21 de abril.

Além do indivíduo inicialmente abordado, outros três suspeitos foram encontrados na residência: dois homens, de 25 e 18 anos, e uma mulher de 25 anos. Questionados sobre a residência, nenhum deles se apresentou como morador.

Durante a busca na residência, foram encontradas drogas e celulares, os quais foram apreendidos pela polícia. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para atendimento médico e à Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.