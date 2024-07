Polícia Militar prende traficantes no centro de Poços de Caldas

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada nesta quinta-feira, 25, pela Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos no centro da cidade. A ação foi desencadeada pela 162ª Companhia, em conjunto com o Serviço de Inteligência e a 129ª Companhia Tático Móvel.

Durante a operação, que ocorreu por volta das 12h30, foram apreendidos dois tabletes de maconha, dois celulares, a quantia de R$ 138,00 em dinheiro e um veículo utilizado pelos suspeitos.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.