Polícia Militar prende três pessoas, recupera caminhonete roubada e apreende arma de fogo e munições

A Polícia Militar de Andradas atendeu nesta terça-feira, 27, a uma ocorrência nas margens da Rodovia MG-455 para investigar um veículo suspeito. Embora o veículo alvo não tenha sido encontrado, os policiais avistaram um caminhão guinchando uma máquina de café e carregando-a em uma caminhonete Ford F4000.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a placa da caminhonete Ford F4000 era falsa. Após realizar pesquisas, descobriram que a placa verdadeira correspondia a uma caminhonete roubada em 17 de abril de 2024, na cidade de Poço Fundo/MG. O veículo era conduzido por um homem de 45 anos, que estava usando a caminhonete para transportar a máquina de café do modelo RCA15 G.

No local, foram encontrados dois homens adicionais, de 37 e 45 anos, que haviam chegado em uma caminhonete Toyota Hilux. Durante a busca no interior da Toyota Hilux, foi apreendido um revólver de uso permitido com sete munições intactas.

A nota fiscal da máquina de café foi apresentada, indicando a princípio a legalidade da transação e da origem do equipamento. Todos os três envolvidos foram presos em flagrante.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.