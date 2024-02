Polícia Militar procura autor de ameaça e vandalismo em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 06, às 20h01min, as autoridades da Polícia Militar foram mobilizadas em resposta a uma ocorrência na Rua Coronel Virgílio Sila, no Bairro Augusto de Almeida, na cidade de Poços de Caldas. O chamado foi feito devido a relatos de ameaça por parte de um indivíduo não identificado até o momento.

De acordo com informações fornecidas pela vítima, um homem de 29 anos, o agressor, cujo sexo não foi especificado, é conhecido do mesmo e teria comparecido ao local munido de uma faca. O motivo da ameaça seria alegadamente relacionado a dívidas pendentes entre ambos.

Além da ameaça, a vítima comunicou que o agressor invadiu a propriedade pulando o muro e danificou uma janela, provocando sua quebra. Após a prática dos atos criminosos, o suspeito evadiu-se do local. As autoridades empreenderam esforços para localizar e deter o agressor com base em suas características físicas e vestimentas, porém até o momento sem êxito.

As buscas continuam em andamento na área sob jurisdição da Unidade Policial responsável pelo caso.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

