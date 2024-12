Polícia Militar procura autor de homicídio tentado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas está em diligências para localizar o autor de um homicídio tentado ocorrido na tarde desta quarta-feira, 25, no Bairro Vila Rica. A ocorrência foi registrada após a denúncia de disparos de arma de fogo na região.

No local, uma testemunha relatou que um homem de 24 anos correu até sua residência, ensanguentado e pedindo socorro, informando que havia sido baleado. Imediatamente, a vítima foi socorrida e levada para a Unidade do SAMU.

Durante as investigações, a Polícia Militar identificou o autor do crime, um homem de 23 anos. A motivação do crime, segundo informações preliminares, seria passional. O autor, insatisfeito com o relacionamento de sua ex-namorada com outro homem, foi até o local para confrontar o atual namorado dela. Durante a discussão, a vítima tentou intervir e acabou sendo baleada nas costas.

As equipes da Polícia Militar continuam os rastreamentos na tentativa de localizar o autor e apreender a arma de fogo utilizada no crime.