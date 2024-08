Polícia Militar procura autor de tentativa de homicídio em Campestre

Na madrugada deste domingo, 04 de agosto, por volta das 03h20min, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Campestre. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem de 50 anos caído no chão com ferimentos na cabeça. A vítima foi imediatamente socorrida por uma ambulância e encaminhada ao pronto-socorro da cidade.

Consciente, a vítima relatou que uma briga estava em andamento na praça e, ao tentar intervir, foi ameaçada de morte por um jovem de 24 anos. Após a ameaça, o agressor fugiu, mas retornou pouco tempo depois e efetuou um disparo de arma de fogo. A vítima foi atingida pelo tiro e, em seguida, agredida por outras pessoas, aparentemente conhecidas do autor do crime.

Após cometer o crime, o autor fugiu do local em um Honda Civic cinza. As viaturas da Polícia Militar estão realizando buscas para localizar o suspeito, que até o momento não foi encontrado.

ALCO – 29° BPM

