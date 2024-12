Polícia Militar procura autores de homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas está à procura dos responsáveis por um homicídio ocorrido na noite deste domingo, 1º de dezembro, por volta das 23h, na rua Fosco Pardini. De acordo com as informações, um veículo Santana, de cor branca, estava estacionado em uma conveniência, onde seus ocupantes – três homens e três mulheres – compravam bebidas. Nesse momento, outro veículo, um Chevrolet Onix, parou no local, e três homens armados desembarcaram e abriram fogo contra os ocupantes do Santana.

Um homem de 28 anos foi atingido no tórax e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Outro homem, de 31 anos, foi baleado no tórax, abdômen e braço e foi socorrido pelo SAMU.

A motivação do homicídio teria sido uma briga ocorrida horas antes, em uma festa, ocasião em que a ex-namorada de um dos ocupantes do veículo Santana estava na companhia dos autores dos disparos.

Devido à briga, os autores alegaram que estavam se vingando e, por isso, se dirigiram até a conveniência, onde efetuaram disparos de arma de fogo contra os ocupantes do Santana. Os suspeitos, de 21 e 18 anos, e um menor infrator de 17 anos, evadiram-se do local.

Em seguida, um dos ocupantes do veículo Santana, de 23 anos, pegou um revólver que estava no carro e disparou em direção ao veículo em fuga. No entanto, ele alegou que a arma utilizada pelos autores foi a mesma que, ao evadirem do local, eles deixaram cair. O autor afirmou ainda que, após os disparos, jogou a arma no chão e que os suspeitos retornaram e a pegaram. O autor foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar e prender os suspeitos.