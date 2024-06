Polícia Militar procura autores de roubo a veículo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta sexta-feira, 31, por volta das 21h48, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo a veículo na Rodovia LMG 877, na rotatória com a Avenida Alcoa, no bairro Jardim do Contorno,na zona sul de Poços de Caldas.

A vítima, uma motorista de aplicativo de 40 anos, relatou que estava no bairro Parque Pinheiros quando, às 19h, recebeu uma solicitação de corrida com destino ao bairro Jardim Esperança. Dois homens embarcaram no veículo e, próximos ao destino, anunciaram o assalto com armas de fogo. Eles obrigaram a motorista a sentar no banco de trás enquanto um dos assaltantes assumiu a direção.

Durante o trajeto alterado, o celular da vítima começou a receber mensagens do aplicativo, o que irritou os criminosos. Eles passaram a ameaçá-la de morte e exigiram que ela realizasse uma transferência via PIX. Desesperada, a motorista abriu a porta do carro e se jogou do veículo em movimento, sofrendo uma fratura na perna esquerda e ferimentos na cabeça.

Os assaltantes fugiram com o veículo da vítima, um Chevrolet Onix branco com placas de Poços de Caldas. A motorista foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar está realizando buscas para localizar os autores do crime e recuperar o veículo, com as equipes do turno empenhadas nas diligências.



ALCO – 29° BPM