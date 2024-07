Polícia Militar realiza operação em Poços de Caldas e apreende drogas e suspeitos

Na tarde de ontem, 12, a Polícia Militar de Poços de Caldas, conduziu uma operação de batida policial que resultou na apreensão de drogas e na detenção de dois suspeitos. A ação ocorreu por volta das 16h43, na Rua Álvaro Quinteto Júnior, no Bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira, zona sul da cidade.

Durante a operação, dois indivíduos foram abordados e tentaram fugir, mas foram alcançados na Rua Walter Danza. Após serem contidos, ambos foram submetidos a uma busca pessoal. Com um jovem de 19 anos e uma adolescente de 16 anos, os policiais encontraram sete buchas de maconha, dezesseis pedras de crack, um papelote de cocaína, um tablete de maconha, além de R$ 30,00 em dinheiro e dois telefones celulares.

O rapaz foi preso e a menor foi apreendida. Ambos foram levados ao serviço de saúde para a verificação de suas integridades físicas e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.