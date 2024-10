Polícia Militar realiza operação em Poços de Caldas para prevenir explosões de caixas eletrônicos

A Polícia Militar de Minas Gerais desencadeou na noite desta quarta-feira, 23, uma operação em Poços de Caldas com o objetivo de prevenir explosões de caixas eletrônicos.

A ação contou com o apoio de viaturas da 162ª Companhia e do Tático Móvel, além da colaboração aérea da 6ª BRAVE. O movimento não apenas visa aumentar a segurança na região, mas também permite às equipes aprimorar suas técnicas de atuação.

ALCO – 29 º BPM

