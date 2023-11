Polícia Militar realiza prisão de foragido da justiça em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de hoje, 29, a Polícia Militar conduziu uma operação integrada com agentes da Promoção Social no Complexo Santa Cruz, situado na Alameda dos Capuchinos, bairro Jardim dos Funcionários. Durante a ação, diversas pessoas em atitude suspeita foram localizadas e abordadas.

Entre os abordados, um indivíduo chamou a atenção das autoridades, uma vez que estava com um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas formalidades legais. Além da prisão do foragido, outros três indivíduos foram abordados por descumprimento de medidas restritivas de liberdade, resultando na elaboração dos respectivos registros de ocorrência, que serão encaminhados ao Poder Judiciário.

A equipe da abordagem social esteve presente para oferecer assistência aos demais abordados, no entanto, estes recusaram a ajuda proposta.

ALCO 29° BPM