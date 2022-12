Polícia Militar recebe câmeras operacionais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 18º RPM recebeu 32 câmeras operacionais portáteis, as quais darão apoio à atividade de policiamento preventivo, com a finalidade de dissuadir pessoas de descumprirem regras de conduta, diminuindo as possibilidades de conflitos. As câmeras foram distribuídas entre o 12º BPM, situado em Passos e o 29º BPM, situado em Poços de Caldas, que receberam 16 equipamentos cada Unidade.

As câmeras serão utilizadas em escala em rodízio, diuturnamente, pelos militares empregados na atividade operacional. Ressalta tratar-se de um projeto piloto, e que o governo estadual já sinalizou positivamente no sentido de expandi-lo adquirindo nos equipamentos. As câmeras terão acesso à internet e serão capazes de filmar, fotografar, transmitir em tempo real e oferecer a localização dos policiais por georreferenciamento.

O registro audiovisual captado pela câmera é um elemento de prova, dotado de integridade e credibilidade, garantido por cadeia de custódia, que constitui elemento probatório em caráter administrativo e/ou judicial.

A expectativa é que, com a utilização das câmeras operacionais portáteis, a Polícia Militar aperfeiçoe a cada dia, a prestação de serviço à comunidade e continue na busca constante em fazer com que Minas Gerais seja o melhor Estado para se viver, trabalhar e empreender.