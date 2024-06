Polícia Militar recupera duas motocicletas adulteradas em Poços de Caldas

Na madrugada de domingo, 23 de julho, por volta das 02h, a Polícia Militar de Poços de Caldas realizou uma operação com o objetivo de localizar autores de roubos e furtos de veículos. Durante a operação, no bairro Del Rey, os policiais se depararam com duas motocicletas em um local conhecido como caixa d’água.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores das motocicletas, um jovem de 25 anos e outro de 22 anos, tentaram fugir, mas acabaram caindo durante a tentativa de evasão. Eles abandonaram as motos e empreenderam fuga a pé, não sendo localizados até o momento.

No local, a Polícia Militar recuperou duas motocicletas: uma Honda XRE, de cor vermelha, e uma Honda CG/Fan 160cc, também vermelha, ambas com sinais de adulteração nos números de identificação.

ALCO – 29° BPM

