Polícia Militar recupera materiais furtados e apreende drogas

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Na noite do último sábado (11), a Polícia Militar de Minas Gerais recuperou materiais furtados e apreendeu drogas durante diligências realizadas em Poços de Caldas.

A ação teve início após uma mulher registrar o furto de uma mochila contendo aparelhos eletrônicos e objetos pessoais. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (9), quando o veículo da vítima estava estacionado na Avenida João Pinheiro, nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Por meio do rastreamento eletrônico de um dos aparelhos subtraídos, os militares chegaram até uma residência no bairro Campo das Aroeiras. No local, encontraram parte dos objetos furtados e identificaram um homem que alegou ter adquirido o material de origem duvidosa em via pública.

Na sequência, o rastreamento de outro item levou os policiais ao bairro Jardim Country Club, onde foi localizado um segundo suspeito, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele afirmou ter comprado e revendido o material eletrônico por valores baixos.

Durante buscas no imóvel, os militares apreenderam uma porção significativa de crack, uma balança de precisão, diversos invólucros plásticos usados para fracionar entorpecentes, um canivete com resquícios da droga, dinheiro, um rádio comunicador e um aparelho de som veicular.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os suspeitos, que permaneceram à disposição da Justiça.