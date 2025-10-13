Polícia Militar recupera materiais furtados e apreende drogas

13out

Polícia Militar recupera materiais furtados e apreende drogas

Por Policial

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Na noite do último sábado (11), a Polícia Militar de Minas Gerais recuperou materiais furtados e apreendeu drogas durante diligências realizadas em Poços de Caldas.

A ação teve início após uma mulher registrar o furto de uma mochila contendo aparelhos eletrônicos e objetos pessoais. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (9), quando o veículo da vítima estava estacionado na Avenida João Pinheiro, nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Por meio do rastreamento eletrônico de um dos aparelhos subtraídos, os militares chegaram até uma residência no bairro Campo das Aroeiras. No local, encontraram parte dos objetos furtados e identificaram um homem que alegou ter adquirido o material de origem duvidosa em via pública.

Na sequência, o rastreamento de outro item levou os policiais ao bairro Jardim Country Club, onde foi localizado um segundo suspeito, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele afirmou ter comprado e revendido o material eletrônico por valores baixos.

Durante buscas no imóvel, os militares apreenderam uma porção significativa de crack, uma balança de precisão, diversos invólucros plásticos usados para fracionar entorpecentes, um canivete com resquícios da droga, dinheiro, um rádio comunicador e um aparelho de som veicular.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os suspeitos, que permaneceram à disposição da Justiça.

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

03set

Patrulha do Comércio prende suspeito de furto em loja no centro de Poços

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (02/09) pela Patrulha... Leia Mais

22set

VÍDEO: Arrombamento e invasão de boxes da Ceasa são registrados neste final de semana

Imagens enviadas ao jornalismo da TV Poços mostram o momento em que... Leia Mais

26jul

Adolescentes são flagrados vandalizando escola na zona sul de Poços

As janelas de vidro da quadra da Escola Municipal Doutor Pedro Afonso... Leia Mais

09set

Mandado é cumprido em Caldas com apoio da Polícia Civil de Poços

Na manhã desta terça-feira dia 09, a Polícia Civil de Minas Gerais,... Leia Mais

12set

PM fecha “delivery” de drogas no bairro Chácara Alvorada

foto: Victor Imesi/TV Poços Nesta sexta-feira dia 12, a Polícia Militar de Poços... Leia Mais

28jul

Foragido da justiça é preso em Poços de Caldas

Durante uma operação realizada nesta segunda-feira (28), a Polícia Militar prendeu um... Leia Mais

17jul

Operação da Polícia Civil termina com prisão em Poços

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 1ª Delegacia Regional... Leia Mais

09ago

Mulher morre atropelada por caminhonete conduzida pelo companheiro em Poços

Matheus Luis / TV Poços Na tarde deste sábado (9), uma tragédia foi... Leia Mais

15jul

Adolescente é apreendido com motocicleta furtada.

Nesta terça-feira (15), a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um... Leia Mais

08ago

URGENTE: Criança de 4 anos é resgatada em casa com ratos e lixo; pai é preso em Poços

foto: Victor Imesi Um imigrante venezuelano foi preso no início da tarde desta... Leia Mais