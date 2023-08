Polícia Militar recupera motocicleta furtada após apreender dois menores infratores em Botelhos/MG

Em uma ação rápida, a Polícia Militar conseguiu recuperar uma motocicleta furtada na madrugada desta segunda-feira, 31. A vítima, um pedreiro de 26 anos, acionou a polícia informando o furto de sua motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor cinza, placa ECP9367, que estava estacionada na Rua Artur da Costa Bastos, no Bairro Quinta do Café.

O crime ocorreu por volta das 00h30min, e após receber o chamado, a equipe policial iniciou um intenso rastreamento para localizar os responsáveis pelo furto. Testemunhas relataram ter visto dois indivíduos transitando na motocicleta pelas vias públicas da cidade.

Os policiais identificaram e conseguiram apreender dois menores infratores, ambos do sexo masculino, com idades de 15 e 17 anos, que confessaram ter cometido o ato infracional. A dupla foi encontrada em suas residências e não resistiu à abordagem policial.

De acordo com as informações prestadas pelos menores, a motocicleta foi escondida em meio à vegetação do Bairro Distrito Industrial. Os infratores conseguiram furtar o veículo após arrombarem sua ignição.

Após a apreensão dos suspeitos, a Polícia Militar encaminhou os dois menores à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as devidas providências legais. Quanto à motocicleta recuperada, ela foi removida ao pátio credenciado pelo Detran/MG para posterior devolução ao proprietário.

