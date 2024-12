Polícia Militar recupera veículo furtado e autor é preso em flagrante em Poços de Caldas

Neste domingo, 08, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado e prendeu em flagrante o autor do crime durante uma operação na Zona Leste de Poços de Caldas. O veículo, um VW/Gol branco, foi abordado no bairro Jardim Philadélfia após o condutor demonstrar nervosismo e dirigir de forma suspeita ao avistar a viatura policial.

Durante a fiscalização, foi constatado que o carro havia sido furtado pouco antes. O suspeito tentou alegar que o veículo era de sua propriedade, mas o furto foi confirmado após contato com o verdadeiro proprietário. O autor foi preso e encaminhado à delegacia, enquanto o veículo foi devolvido ao seu legítimo dono.

ALCO – 29° BPM

