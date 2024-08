Polícia Militar recupera veículo furtado e procura autores

Nesta terça-feira, 06, por volta das 20h30m, a Polícia Militar recebeu um chamado no 190 informando sobre o furto de um veículo GM/S10, cor azul, ocorrido por volta das 19h40. A vítima, um homem de 68 anos, relatou que havia estacionado o carro na Avenida Francisco Salles, no centro de Poços de Caldas, quando o veículo foi levado.

Após receber a denúncia, os policiais militares analisaram imagens de câmeras de segurança que mostraram os suspeitos colidindo com um veículo Fox verde estacionado nas proximidades. As viaturas da PM realizaram um rastreamento e bloqueio nas vias da cidade. O veículo furtado foi avistado em alta velocidade na zona sul e, ao ser abordado na Avenida Dirce Pereira, o condutor ignorou a ordem de parada e tentou colidir com a viatura policial, colocando a integridade dos policiais em risco.

Para tentar parar o veículo, a PM efetuou um disparo em direção ao pneu do carro, mas o suspeito continuou a fuga. A perseguição prosseguiu e, na altura do trevo da empresa Alcoa, o veículo foi encontrado capotado. Os suspeitos fugiram para a mata nas imediações e, até o momento, não foram localizados.

ALCO – 29° BPM

