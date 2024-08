Polícia Militar recupera veículo furtado em Poços de Caldas e busca autor de disparos

Na noite desta quarta-feira, 14, por volta das 19h45min, a Polícia Militar recuperou uma caminhonete Fiat Strada, de cor branca, furtada no dia anterior em Poços de Caldas. O veículo foi detectado pelo sistema de monitoramento de veículos furtados enquanto seguia em direção à cidade de Andradas.

Após o alerta, a PM organizou um cerco e bloqueio na entrada de Andradas, na rodovia BR-146, e nas vias rurais que conectam à área urbana. No bairro Tanque, os policiais avistaram a caminhonete em fuga e deram ordem de parada. O condutor, no entanto, tentou escapar: ele parou próximo à viatura, engatou a ré e, ao descer do veículo, sacou uma arma de fogo e disparou contra os policiais. A agressão foi prontamente revidada pela equipe.

O autor dos disparos fugiu para uma área de mata e, até o momento, não foi localizado. A Polícia Militar continua em rastreamento na busca pelo suspeito.

ALCO – 29° BPM

