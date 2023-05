Polícia Militar recupera veículo furtado

Na noite desta última terça-feira (02), a equipe policial tático móvel foi acionada pelo Copom para verificar a presença de um veículo abandonado na avenida Iolanda Junqueira Nello, no cruzamento com a Avenida Alcoa em Poços de Caldas.

Chegando ao local, a polícia constatou que se tratava de uma motocicleta Honda/cb 650f, na cor preta.

Durante uma pesquisa no sistema informatizado, os policiais confirmaram que o veículo tinha uma queixa de furto, datado de 30/04/2023. Com base nisso, o veículo foi removido pelo serviço credenciado pelo Detran e a localização foi registrada para os devidos fins.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

