Polícia Militar recupera veículo momentos após furto próximo à Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta sexta-feira, 02, por volta das 22h, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado durante uma operação na rua Coronel Virgílio Silva, em Poços de Caldas.

Os policiais avistaram um indivíduo conhecido por práticas de furto, conduzindo um Gol prata. Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito, de 23 anos, havia ligado o carro usando um canivete.

Embora não houvesse inicialmente uma denúncia de furto, a polícia realizou uma verificação das placas do veículo e conseguiu localizar a proprietária. A vítima, de 29 anos, foi informada sobre a recuperação do carro e relatou que estava no hospital acompanhando um paciente no momento do furto.

O autor foi preso em flagrante e o canivete utilizado no crime foi apreendido.

ALCO – 29° BPM