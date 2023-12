Polícia Militar recupera veículo roubado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em operação realizada ontem, 20, por volta das 11h48min, a Polícia Militar de Poços de Caldas, recuperou um veículo após uma denúncia de roubo a um taxista na Rua Bauxita, localizada no Bairro Distrito Industrial. Com o apoio de outras equipes policiais, a ação resultou na localização do veículo e na prisão do suspeito do roubo, um jovem de 18 anos.

A vítima, um idoso de 77 anos, taxista na região, informou às autoridades que aceitou uma corrida da Av. Francisco Salles, situada no Bairro Centro, até o Distrito Industrial. Ao chegar ao destino, dois passageiros, identificados como dois homens, anunciaram o assalto. Durante o crime, um dos assaltantes aplicou um golpe de “gravata” na vítima, enquanto o outro ameaçava com uma arma de fogo. Os criminosos removeram o taxista do banco do motorista e levaram consigo o veículo Toyota/Corolla Altis 2.0, de cor cinza, com placa de Poços de Caldas/MG. Além do automóvel, foram roubados aproximadamente R$ 300,00, documentos pessoais do taxista e dois cartões do banco Itaú.

As informações foram compartilhadas com as Frações circunvizinhas, desencadeando operações de rastreamento para identificar e localizar os autores do crime. Posteriormente, uma denúncia levou uma equipe policial até a Rua Cobre, no Bairro Jardim Kennedy, onde um veículo, coberto por um pano, estava na garagem de uma residência. A vítima reconheceu o veículo como sendo o mesmo roubado durante o assalto na área central da cidade. Além disso, havia informações de que os criminosos estavam dentro da casa, portando uma arma de fogo. O homem, de 18 anos, foi identificado pela vítima como um dos responsáveis pelo assalto.

Durante a busca no interior da residência, foram encontrados 32 pinos de cocaína, uma barra de maconha prensada, dois aparelhos de telefone celular, duas balanças de precisão, um pacote de pinos tipo eppendorf vazios e uma pedra de crack. A arma utilizada no crime, no entanto, não foi localizada.

O autor foi preso, informado de seus direitos e garantias constitucionais, e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O segundo participante no crime não foi localizado até o momento. O veículo recuperado foi removido por um guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM