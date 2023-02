Polícia Militar recupera veículos furtados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas, recuperou uma motocilceta Honda XRE300 na última quinta-feira (23), A moto havia sido roubada no dia 09 de fevereiro. A motocicleta foi localizada na Avenida Bianucci, atrás do Hotel Walter World. O veículo encontrava-se com o contato da ignicação danificado e ainda teve a placa furtada. A moto foi removida para pátio credenciado.

Também na última quinta-feira, a Polícia recuperou mais um veículo furtado. O veículo, que foi furtado no dia 21 de fevereiro estava abandonado no bairro Jardim Europa. A Delegacia de Plantão autorizou a devolução do veículo ao proprietário.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino