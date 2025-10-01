Polícia Militar reforça atendimento na Estação Central

01out

Polícia Militar reforça atendimento na Estação Central

Por Policial

Atualizado em 1 de outubro de 2025

A Polícia Militar, em parceria com a Auto Ônibus Floramar, ampliou a presença policial na Estação Central de Poços de Caldas. O objetivo é reduzir o tempo de espera no registro de ocorrências e aumentar a segurança de usuários do transporte coletivo e da região central.

O posto de atendimento do terminal passa a contar com três policiais responsáveis pelo atendimento ao público e pela confecção de boletins de ocorrência. Além disso, uma Unidade Móvel da PM permanecerá no local durante todo o dia, com dois policiais destacados para a atividade ostensiva.

Segundo a corporação, a medida busca agilizar os atendimentos e garantir maior presença policial em um ponto de grande circulação de pessoas.

