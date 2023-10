Polícia Militar registra caso de apropriação indébita em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de 16 de outubro, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada por volta das 18h40min, para lidar com um caso de apropriação indébita que ocorreu na Rua Antônio Matavelli Sobrinho, no bairro Vila Flora.

A vítima, um homem de 41 anos, proprietário de um estabelecimento comercial de revenda de automóveis na região, relatou às autoridades que, no decorrer do dia, por volta das 13h00, uma mulher de 33 anos compareceu ao seu estabelecimento manifestando interesse na aquisição de um veículo Ford/KA FSL AT, na cor prata, ano 2020, com placas QUZ1I96, registrado em Poços de Caldas.

Segundo o relato do proprietário, a mulher solicitou a permissão para levar o veículo a um mecânico com a promessa de devolvê-lo até às 19h00 do mesmo dia. No entanto, após o horário acordado, a mulher não retornou com o veículo e, para complicar a situação, o proprietário não possuía informações sobre o endereço da suspeita, tendo apenas o seu número de telefone, o qual estava inacessível, já que a mulher não respondia às ligações.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrência para documentar o incidente e iniciou as investigações para localizar a autora e recuperar o veículo desaparecido. O proprietário do estabelecimento foi orientado a colaborar com as autoridades enquanto prossegue a apuração do caso.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM