Polícia Militar registra ocorrência de comunicação falsa de crime em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas registrou, na manhã de ontem, 19, uma ocorrência de comunicação falsa de crime, após investigação sobre um suposto roubo em um estabelecimento comercial. A denúncia inicial indicava que, no dia 18 de março de 2025, o proprietário do hortifruti teria sido agredido por dois indivíduos, que teriam subtraído uma bolsa com R$200,00.

Durante a visita de acompanhamento à suposta vítima, os policiais perceberam contradições em seu relato, principalmente em relação às características dos supostos autores e à dinâmica do crime. A investigação foi aprofundada com a análise de imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local, que mostraram que a versão apresentada pelo homem não condizia com a realidade.

Após ser confrontado com as gravações, o proprietário, agora identificado como autor de comunicação falsa de crime, admitiu que havia inventado a história. Ele explicou que, temendo que sua esposa descobrisse o real motivo do desaparecimento dos R$200,00, decidiu criar a versão do roubo.

A falsa comunicação gerou uma mobilização policial desnecessária, com viaturas e agentes envolvidos na busca pelos supostos criminosos, além de causar insegurança na comunidade e propagar informações falsas pela imprensa e nas redes sociais.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para maiores esclarecimentos. O autor não foi preso, pois o fato não ocorreu em flagrante delito.

