Polícia Militar registra ocorrência de roubo na cidade

Na manhã do último sábado (25), a Polícia Militar recebeu diversas ligações via 190 de moradores da Rua Veterana.

As chamadas informavam sobre uma possível briga no acampamento de ciganos, acompanhada de disparos de arma de fogo.

No local, as equipes foram informadas de que, por volta das 7 horas da manhã, quatro indivíduos armados e encapuzados haviam invadido o acampamento em um Ônix preto, levando joias, dinheiro e uma caminhonete de placa QUL3858.

As informações foram repassadas rapidamente para a PM de São João da Boa Vista, que deparou com os autores. No entanto, após perseguição, o veículo foi abandonado e os autores conseguiram fugir.

Fonte: Polícia Militar – ALCO – 29º BPM

Beatriz Aquino