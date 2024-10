Polícia Militar Rodoviária realiza lançamento da “OPERAÇÃO REBITE 2024″

A Polícia Militar Rodoviária realizará entre os dias 21 a 28 de outubro (segunda a domingo), a OPERAÇÃO REBITE 2024.

A Operação ocorrerá em todo o Estado de Minas Gerais, em mais de 100 pontos nos cerca de 30 mil km de rodovias sob a responsabilidade da Polícia Militar.

As substâncias conhecidas como REBITES são utilizadas pelos condutores para inibir o sono e ampliar o tempo na direção do veículo, provocando, em muitos casos, efeitos colaterais que potencializam os acidentes de trânsito e colocam em risco a vida de quem transita pelas rodovias.

Para tanto, serão executadas abordagens principalmente a carretas e caminhões, além de ônibus e vans, visando reprimir sua utilização de forma ilegal.

Além disso, serão divulgados vídeos educativos, dicas de segurança aos condutores e entrevistas aos órgãos de imprensa, na busca da redução de acidentes desta natureza.

