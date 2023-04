Polícia Miltar apreende 03 adolescentes portando facas no interior de escola

Na manhã dessa segunda feira, por volta das 07h42min a Policia Militar tomou conhecimento, através da direção da escola Wilson Hedy Molinari, de que havia um aluno portando um canivete dentro da sala de aula.

De imediato, a equipe da Polícia Militar deslocou até a referida escola e realizou contato com a direção do estabelecimento de ensino.

Ao ser vistoriada a mochila do aluno suspeito, foi encontrado um canivete. durante o atendimento chegou ao conhecimento dos policiais que mais alunos haviam levado facas para a escola.

Em diálogo com outros suspeitos estes informaram que havia sido criado um perfil de instagram denominado “massacre na escola” e eles estavam temendo que algo acontecesse lá.

Durante vistoria na mochila destes outros dois adolescentes foram encontradas duas facas de cozinha.

Segundo eles, o motivo de levarem facas para a escola foi o medo de que ocorresse um ato violento e eles não tivessem condições de se defenderem.

De imediato o conselho tutelar foi acionado e acompanhou o caso. toda vistoria nos pertences dos adolescentes foi acompanhada pelos representantes da escola.

Os menores foram apreendidos juntamente com as facas e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhados dos respectivos responsáveis.

Após a saída da escola a diretora recebeu outra informação de que mais uma aluno estaria com uma faca. A equipe retornou e realizou a apreensão de mais um adolescente de 13 anos também com uma faca. Total 4 adolescentes aprendidos e 4 faças

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

