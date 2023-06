Polícia Miltiar apreende adolescente por tráfico de drogas no Bairr Vila Rica

As equipes policiais da ROCCA e Tático Móvel da PM, em patrulhamento pela rua Umbelina Costa Lucas no Vila Rica, na noite deste domingo (4), observaram que um indivíduo que estava sentado na calçada, ao notar a presença da polícia, levantou-se e colocou “algo” na boca.

Atitude que chamou a atenção por ser típica de traficantes, por isso foi por abordado e revistado.

Com o uso do cão de faro, foi possível apreender dez buchas de maconha e 10 pedras de “crack”, além de R$ 1243, 46 que o menor jogou no chão ao se lavantar pra revista pessoal.

Todos os materiais e adolescente foram encaminhados a delegacia de polícia.

Adolescente apreendido: O. A. S. J. de 17 anos.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

