Polícia prende autor de furto de bicicleta no bairro Tirandentes

A Polícia Militar compareceu, na tarde desta terça feira (10), à avenida Eliana Andrea Pinheiro IMMES, no bairro Residencial Tiradentes para atender a denúncia do furto de uma bicicleta.

De acordo com uma testemunha, um homem teria furtado uma bicicleta de cor azul e fugido em direção ao bairro Tiradentes. Durante o patrulhamento, a Polícia recebeu informações de que o suspeito teria entrado no Condomínio Sonho Dourado 2. Após verificar os sistemas de filmagem do condomínio, os militares localizaram o autor que recebeu ordem de prisão e foi encaminhado para a UPA e em seguida para a Delegacia de Polícia Civil.

Beatriz Aquino