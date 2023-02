Polícia prende autor de furto no centro de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta quinta-feira (02), a Polícia Militar foi acionada por populares que relataram que um indivíduo estaria se dirigindo para o Parque José Afonso Junqueira empurrando um carrinho de mão com várias caixas de carne.

Os militares abordaram o autor no interior do parque e localizaram atrás dos banheiros públicos, o carrinho e 6 caixas de produto alimentícios congeladas.

De acordo com a Polícia, o autor, o homem de 19 anos, alegou ser usuário de entorpecentes e assumiu a autoria do furto e que teria furtado de um caminhão estacionado na avenida Francisco Salles de frente a uma pousada.

A guarnição policial foi até o local e deparou com o caminhão com o cadeado danificado e a porta de traseira do baú encostada. O motorista do caminhão estava hospedado na pousada e verificou que realmente o caminhão havia sido arrombado e furtado várias caixas de produto alimentícios.

O autor foi preso, encaminhado para UPA e posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil.

Beatriz Aquino