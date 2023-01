Polícia prende autor de roubo no centro da cidade

A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos, suspeito de roubo. A prisão aconteceu nesse domingo (20), no centro de Poços de Caldas. As vítimas, um homem de 24 anos e uma mulher de 18, chamaram a PM e informaram que foram abordadas por dois indivíduos na parte detrás da Urca. Segundo uma das vítimas, um dos homens chegou a encostar uma faca em seu pescoço durante o assalto. Uma das vítimas teve sua carteira roubada. Os indivíduos fugiram em direção à rua João Pinheiros.

Após levantamento das características dos autores, os militares iniciaram intenso rastreamento na região e abordaram um suspeito, um homem de 23 anos, na rua Francisco Faria Lobato. O suspeito já era conhecido pela Polícia por ter cometido diversos crimes. A vítima reconheceu o indivíduo que foi preso em flagrante.

Beatriz Aquino

