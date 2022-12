Polícia prende autor de roubo no Jardim dos Estados

A Polícia Militar compareceu à rua Juazeiro, no bairro Jardim dos Estados em Poços de Caldas, na noite dessa quarta feira, dia 21, para atender uma ocorrência. Segundo relato da vítima, ela foi agredida com socos por um indivíduo que teria lhe roubado 01 celular, 01 carregador, 01 maço de cigarros.

Após rastreamento, o autor, um homem de 28 anos, foi localizado e detido sendo conduzido a UPA e posteriormente a Delegacia de Polícia.

Beatriz Aquino

