Polícia prende homem condenado a mais de 18 anos de reclusão

A equeipe Rocca da Polícia Militar, com informações colhidas por sistemas de informação, diligenciou para localizar e prender um homem foragido da justiça.

O indivíduo possuía condenação por tráfico de drogas e roubos que somadas, sua pena são de 18 anos de reclusão.

A Polícia interceptou um veículo Prisma de cor branca o qual o foragido estava conduzindo na rua Bandeira do Sul.

O homem foi abordado e preso com mandado de prisão e encaminhado à justiça.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

