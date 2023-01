Polícia prende suspeito de furto na rua Santa Catarina

Na madrugada dessa quinta-feira, (19), A Polícia Militar prendeu um homem por suspeita de furto na rua Santa Catarina, centro de Poços de Caldas.

De acordo com informações da PM, o suspeito fugiu ao avistar a guarnição militar se escondendo atrás de um tapume existente no local de uma construção. O indivíduo foi abordado e com ele encontrado uma chave de fenda tamanho grande e uma cafeteira.

A Polícia realizou uma varredura nas imediações e encontrou um pacote de encomenda destinado a uma imobiliária existente na mesma rua da abordagem. Ao chegar a imobiliária, a PM constatou que a porta de vidro estava aberta com marcas aparentes de arrombamento. A vítima compareceu ao local e informou a falta de dois notebooks. Ao ser questionado pelos militares, o autor relatou que dois homens teriam abandonado a cafeteira na esquina da rua Santa Catarina com a Rio de Janeiro e em seguida saíram correndo em direção ao pontilhão.

O homem foi preso e encaminhado para UPA e posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil.

Beatriz Aquino

