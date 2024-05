Polícia prende suspeito de receptação de veículo em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 29, um homem de 23 anos foi detido sob a acusação de receptação de veículo durante uma operação policial no centro de Poços de Caldas.

Durante a operação, as autoridades abordaram um veículo GM/Ônix, de cor branca, que levantou suspeitas. Após verificação, foi constatado que o veículo estava registrado como roubado na cidade de Araras, São Paulo. Investigações adicionais revelaram que o veículo estava clonado.

O condutor foi preso no local da abordagem e inicialmente levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

ALCO – 29º BPM

