Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no Jd Paraíso

A Polícia Militar desencadeou operação de combate ao tráfico de drogas na tarde desta quinta feira (12), no bairro Jardim Paraíso em Poços de Caldas. Durante a ação, os militares constataram que usuários de entorpecentes chegavam até um menor, um jovem de 14 anos, que vendia as substancias a esses usuários. O menor infrator foi abordado e após busca pessoal foi encontrado no interior da pochete que trazia consigo quatro buchas de substancia análoga a maconha, dez eppendorf com substância semelhante a cocaína, uma pedra bruta análoga a crack e mais oito pedras semelhante a crack embaladas prontas para o comércio. Também foi localizada uma balança digital e a quantia de R$ 213,60 (duzentos e treze reais e sessenta centavos).

Após levantamentos, A PM chegou até o autor que fornece as substâncias e no interior de sua residência foi apreendida mais uma balança digital e a quantia de R$315,00 (trezentos e quinze reais).

O menor foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e o fornecedor/autor preso pelo tráfico de drogas e corrupção de menores.

Beatriz Aquino