Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no Parque Vivaldi

A Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta feira, (11), patrulhamento na zona leste da cidade e visualizaram um cidadão em atitude suspeita na rua Perdizes, mais precisamente na entrada do Bosque Santa Rita.

Os militares abordaram o suspeito, um homem de 19 anos e com ele encontraram 02 (duas) porções de substância análoga ao crack e a quantia de R$ 28,00 (Vinte e oito reais) em dinheiro. Após nova denúncia de que um segundo suspeito estaria comercializando drogas no local, a PM iniciou os trabalhos com cão de faro e logo encontraram em região próxima, mais duas porções da mesma substância. Já no parque infantil localizado também nas proximidades, foi encontrado 36 porções de substância análogas a crack (crack em pedras); 30 porções de substancia análogas a cocaína (eppendorf); 04 porções de substancia análogas a maconha (bucha). Os militares deram voz de prisão ao autor, que foi encaminhado para a UPA e posteriormente a Delegacia de Polícia.

Beatriz Aquino