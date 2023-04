Polícia recupera motocicleta furtada e prende foragido da justiça

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de patrulha rural da Polícia Militar, durante a operação segurança no campo, que é desencadeada em todo o Estado para atuar contra invasores de terra e garantir a segurança do escoamento de safra nos eixos vicinais para as rodovias, recebeu informações de que um homem conduzindo uma motocicleta sem placa estava próximo à Escola Carmélia de Castro no bairro Souza Lima, na zona rural da cidade.

A equipe se deslocou para o local e com procedimentos policiais para evitar a fuga e garantir segurança de todas as pessoas, interceptou o condutor, um homem de 50 anos.

Durante a abordagem, foi confirmada a falta de placa indentificadora da moto, além dos chassis que estava suprimidos. Foi constatado também que o indivíduo possuía mandado de prisão por condenação em homicídio.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e a motocicleta, que era furtada, foi apreendida.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino