Policiais e motociclista acabam feridos após perseguição, em Poços de Caldas

Dois policiais militares e um jovem, de 19 anos, acabaram feridos, após uma perseguição policial pelas ruas centrais de Poços de Caldas, na noite de ontem (16).

De acordo com a PM, uma viatura estava parada no semáforo da Avenida João Pinheiro, quando a equipe observou a aproximação do motociclista, se equilibrando apenas na roda traseira e passou por eles, desobedecendo a sinalização. Imediatamente, os policiais seguiram o condutor e deram ordem de parada. Porém, o jovem não obedeceu e fugiu em alta velocidade pela contramão da via.

Durante o cruzamento da rua São Paulo com a Côrrea Neto, a equipe tentou conter o condutor, mas sem êxito. Com o apoio de outra viatura, os policiais seguiram em rastreamento do suspeito, quando na rua Coronel Virgílio Silva, conseguiram emparelhar com a motocicleta, que acabou batendo na porta do carro usado pela PM, fazendo com que os militares colidissem contra uma árvore.

Os policiais foram levados por outra viatura ao Hospital e o jovem socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa. A perícia técnica foi acionada. Foi verificado que o suspeito não possuía habilitação e, talvez, por isso teria fugido da PM. A moto foi removida pelo guincho ao pátio credenciado do Detran.

O autor foi preso, mas por conta do estado de saúde, não foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

