Policial é preso suspeito de invadir e furtar armas do quartel da Polícia Militar em Muzambinho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã desta quinta-feira, 08, para detalhar sobre o furto que aconteceu no quartel da Polícia Militar em Muzambinho. O principal suspeito desse crime é um policial militar da ativa, com 20 anos de serviço, que estava afastado devido a problemas de saúde. Além dele, as autoridades também investigam a possível participação de outro indivíduo no delito.

O arrombamento do quartel em Muzambinho ocorreu na madrugada da última quarta-feira, dia 07. Segundo informações da própria corporação, o crime só foi percebido pela manhã, quando os militares iniciaram o expediente e se depararam com as instalações violadas. O turno anterior havia se encerrado às 03h.

Duas espingardas calibre 12, três pistolas, um fuzil 762, dois fuzis 556 e um gravador de vídeo digital contendo as imagens das câmeras de segurança foram subtraídos do local.

O militar suspeito de envolvimento nesse roubo será encaminhado para Betim, enquanto o caso já está nas mãos da Justiça Militar, que tomará as devidas providências para esclarecer o ocorrido.