Policial Militar é atropelado por condutor sem habilitação em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas-MG foi acionada na manhã neste domingo, 14, para atender a um atropelamento na Av. Mansur Fraya, no Bairro Véu Das Noivas. No local, equipes do CBMMG prestavam socorro a um policial militar de 50 anos, lotado no 29º BPM, que sofreu ferimentos graves e estava inconsciente.

Segundo relato de uma testemunha, um vigilante de 51 anos de uma empresa próxima, o acidente foi causado por um veículo Ford/Fiesta Flex, cor preta e placa de Poços de Caldas-MG, cujo condutor evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima. Após diligências, o veículo e seu condutor, um jovem de 26 anos sem habilitação, foram encontrados na Rua Camerino Nogueira da Silva, no Bairro Parque Primavera.

O motorista admitiu ter saído de um bar próximo e afirmou não ter visto o policial na via. Ele recusou-se a realizar o teste do etilômetro, foi detido, levado à UPA para avaliação física e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

Enquanto isso, o policial militar atropelado permanece em observação na Santa Casa de Poços de Caldas-MG, recebendo cuidados médicos.

ALCO – 29° BPM