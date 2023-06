Polícias Civil e Militar realizam mandados de busca e apreensão em Andradas

Foi deflagrada em Andradas/MG, na última terça-feira (20), uma operação policial conjunta entre a PCMG e PMMG para o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em desfavor de duas pessoas que são investigadas por receptação de fiação de torres de telecomunicações da cidade nos últimos meses.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais apreenderam cabos elétricos e carcaça de antenas da operadora de telefonia móvel TIM. Os investigados foram capturados em flagrante delito e encaminhados a Delegacia de Polícia onde foram formalizados os procedimentos de polícia judiciária e posteriormente um deles conduzidos ao sistema prisional e o outro responderá em liberdade após pagamento de fiança.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

