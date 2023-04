Polícias Militar e Civil realizam operação conjunta e prendem traficantes em Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após ações integradas no município de Caldas no levantamento de informações sobre os atuantes no TRÁFICO de drogas, foi desencadeada nesta quinta-feira (13), operação de Cumprimento de Mandado de Busca e apreensão em três locais no Bairro Santa Cruz, sendo encontrados grande quantidade de maconha e diversos materiais relacionados à mercancia de drogas e presos 04 indivíduos.

Foram encontrados dois indivíduos foragidos da justiça e todo o material e dinheiro aprendido encaminhados à Delegacia da Comarca.

Resultado:

-04 presos (02 foragidos da justiça)

– 09 Tabletes de maconha

– 3405,00 em dinheiro

-04 aparelhos celulares

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino