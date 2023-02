Polícias Militar e Civil realizam operação em combate a furto de veículos

A Polícia Militar de Poços de Caldas em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, realizou operação para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão de pessoas ligadas a furtos de veículos na manhã desta terça-feira (6).

Durante as diligências, foi efetuada a prisão de um homem de 26 anos acusado de furtar, pelo menos, três veículos na cidade de Divinolândia/SP e suspeito de furtar outros veículos na cidade de Poços de Caldas e região.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

