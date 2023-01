Policlínica amplia horário para realização de Raio-X

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visando o melhor atendimento de seus usuários, o horário de atendimento para realização de Raio-X na Policlínica Central será ampliado a partir da próxima segunda-feira (30).

Com a ampliação, o horário de atendimento será das 08h às 20h.

A ampliação de horário contribuirá na agilidade para realização dos exames e na redução do tempo de fila de espera.

“Essa ação integra as diversas melhorias que estamos fazendo na área da saúde em Poços. Com a ampliação do horário, as pessoas terão mais acesso para a realização de Raio-X. Quem ganhará com a ampliação do horário será a população.” Explica a secretária de Saúde, Rosilene Faria.

Beatriz Aquino