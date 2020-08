Policlínica central mantém atendimentos com medidas de segurança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na Policlínica Central funcionam diversos serviços de saúde. É no local que fica o Núcleo Especializado Centro com o atendimento de especialidades como: cardiologia, nefrologia, pneumologia, ortopedia, dermatologia, neuro-pediatria infantil, pediatria, neuro adulto, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, vascular e psiquiatria. Na unidade são realizados exames de Raio-X, eletrocardiograma e laboratoriais. A Poli também é sede da unidade centro da Farmácia Municipal, da vacinação central e Rede de Frios, do TFD – Tratamento Fora de Domicílio, da Medicina Social, com entrega de fraldas, suplementos alimentares, oxigênio, além de ter consultório odontológico infantil e ser base do SAD – Serviço de Atendimento Domiciliar. Todos estes serviços seguem em funcionamento, em meio à pandemia. Para manter estes atendimentos, com segurança, tanto para os usuários, quanto para os servidores, protocolos de distanciamento, higienização e aferição de temperatura para quem acessa o prédio, foram implementados e são constantemente revistos.

As medidas incluem a criação de acessos independentes para a Farmácia Municipal, para as salas de vacinas que foram ampliadas para agilizar os atendimentos e para o prédio da Poli. A sinalização do lado de fora tem por objetivo auxiliar no distanciamento, ainda na área externa. Janelas e portas de ventilação permanecem constantemente abertas para promover a circulação do ar. Cadeiras foram sinalizadas para serem utilizadas, respeitando o distanciamento. O número de pacientes que entram no prédio é controlado, para restringir as aglomerações.

O álcool 70% permanece disponível para os pacientes e servidores, em dispositivos instalados em diferentes ambientes do prédio. Cadeiras compõem barreiras físicas nos balcões, para garantir o distanciamento preventivo dos atendentes com o público. Ao final de cada dia, a equipe de higienização promove a desinfecção de móveis, maçanetas das portas e áreas de uso comum, como os banheiros. Os bebedouros foram desativados.

Somente no mês de julho, foram 3.904 procedimentos, entre atendimentos clínicos e exames. Soma-se a isso os atendimentos em setores como vacinação e farmácia, volume grande de pessoas que circulam pela Policlínica, o que reforça a importância de todas estas medidas e da colaboração da população, ainda mais essencial neste momento. Com exceção dos idosos e das crianças que não podem ir sozinhos, o pedido é de que os pacientes evitem levar acompanhantes para os atendimentos. Outra orientação é a de que os moradores de outras regiões, priorizem procurar a unidade de Farmácia Municipal da sua respectiva área, como forma de descentralizar o fluxo. Nas regiões Leste e Oeste, as unidades Hospital da Zona Leste e Vilas Unidas funcionam de segunda a sexta, das 8h às 14h. Na zona Sul, a farmácia do Margarita Morales atende de segunda a sábado, das 8h às 17h, enquanto a unidade Central que fica na Policlínica funciona das 7h às 17h30. As Unidades Básicas de Saúde popularmente conhecidas como os postinhos dos bairros, também disponibilizam medicamentos de uso contínuo, para diabetes, controle de pressão arterial e analgésicos. Além de todas estas medidas preventivas, é fundamental e obrigatório o uso de máscara de proteção. Chegar próximo do horário marcado para o atendimento, no caso dos agendamentos, também contribui para o trabalho dos profissionais de saúde nesta organização e contingenciamento.